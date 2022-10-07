Кыргызстанка не попала на конкурс красоты из-за проблем с авиабилетом

Кыргызстанка не попала на конкурс красоты "Miss Grand International 2022" в Индонезии из-за проблем с авиабилетом. Об этом сообщает дирекция Мисс Кыргызстан.

По ее данным, 20-летняя Жамиля Жыргалбекова, которая должна была представить Кыргызстан на "Miss Grand International 2022".

"На протяжении шести месяцев дирекция национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан", провели ряд работ для участия Кыргызстана на международном конкурсе красоты "Miss Grand International 2022". Сразу же, после победы на Национальном конкурсе красоты "Мисс Кыргызстан 2021" в прошлом году, Жамиля Жыргалбекова была настроена серьезно и обещала сделать все возможное для победы в главном конкурсе красоты "Miss Grand International 2022". К большому сожалению, за неделю до начала конкурса, родители Жамили приняли решение не отправлять дочь на международный конкурс красоты, причиной является долгий перелет с многочисленными пересадками, а также, дорогой авиабилет. Как пояснила мама Жамили, надеялись на прямой рейс! У Жамили были все шансы на победу в конкурсе. Но, к большому сожалению, в финале Кыргызстана не будет. Знали бы вы, с какой обидой, тяжестью мне придется сняться с финала международного конкурса. В связи с мобилизацией, а также, наплывом беженцев из России, резкое повышение стоимости авиабилетов в странах СНГ. По этой причине, билетов на Бали до конца ноября просто нет. Конечно, Жамиля расстроена, она рассматривала всевозможные варианты, чтобы добраться до Бали, но увы! Честно, обидно до слез. Тем более, так как она является Вице-Мисс Кыргызстан 2021, что ждет участниц и зрителей в финальном шоу. Девушка поблагодарила соотечественников за поддержку и организаторов конкурса - за уникальную возможность. А также, отметила, что после того, как ситуация в мире стабилизируется, вновь попытает удачу и поучаствует в борьбе за корону" - говорится в сообщении дирекции.

Справка: Miss Grand International - международный конкурс красоты, основанный в 2013 году в Таиланде и входит в "большой шлем" конкурсов красоты наряду с конкурсами "Мисс Мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс Супранешнл". На сегодняшний день, "Miss Grand International" является одним из популярных конкурсов красоты в юго-восточной Азии, в южной Америке и в Европейских странах.