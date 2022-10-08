Представители ЦИК Кыргызстана приняли участие в международной конференции

Представители Центральной избирательной комиссии Кыргызстана приняли участие в международной научно-практической конференции "Конвенция СНГ о стандартах демократических выборов: открытое пространство международного сотрудничества" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие проводится к 20-летию подписания Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств.

В конференции участвуют парламентарии государств - участников МПА СНГ, руководители ЦИК Армении, Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Египта, Бангладеш, ЦАР; представители международных организаций - ИК СНГ, ШОС, Межпарламентского союза, Центральноамериканского парламента, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, Парламентского союза Беларусь и Россия, Парламентской Ассамблеи Тюркских государств и Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества; а также руководители и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, ученые и эксперты.

В рамках конференции прошли круглые столы "Стандарты демократических выборов", "Молодежь выбирает", "Лучшие практики организации выборов", "Наблюдение за выборами".

О технологических новшествах, применяемых в Кыргызской Республике рассказал в докладе "Избирательные технологии для свободы, достоверности и прозрачности выборов" заместитель председателя ЦИК КР Тынчтык Шайназаров. В стране полностью автоматизированы процессы формирования списков избирателей, введена идентификация голосующих с использованием биометрических данных, что позволяет избежать "двойного голосования". На избирательных участках установлены автоматически считывающие информацию урны. "Это позволяет получить 90% результатов в первый час после завершения голосования", - отметил Т. Шайназаров. Также автоматизирован реестр жалоб избирателей - поданные замечания и реакция на них видны всем.

Повышению прозрачности предвыборной борьбы служит, по словам Т. Шайназарова, информационный сервис "Электронный кандидат", где отображается информация о кандидатах, их программах и движении средств в их избирательных фондах.

Руководитель аппарата ЦИК КР Мирбек Мамбеталиев представил опыт проведения избирательных кампаний в условиях пандемии и решения, предпринятые для соблюдения стандартов демократических выборов в условиях жестких санитарных ограничений.

7 октября, состоялось пленарное заседание, в котором приняла участие (по видеосвязи) председатель Нуржан Шайлдабекова.

В своем выступлении она отметила, что Конвенция занимает достойное место в системе международных правовых документов о демократическом избирательном праве и процессе, наряду с документами ООН и ОБСЕ, которыми руководствуются страны Содружества в процессе принятия мер правового регулирования в области проведения выборов и референдумов.

Совершенствование национального законодательства о выборах через призму стандартов и норм, закрепленных Конвенцией СНГ, является практикой Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика последовательно и поэтапно осуществила глубокую реформу избирательного законодательства и практики проведения выборов и референдумов. "Хотелось бы с удовлетворением отметить, что важным подспорьем в этом процессе для нас было эффективное взаимодействие с МПА СНГ и Институтом мониторинга и развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Содружества" - отметила она. Комментарии и рекомендации по совершенствованию законодательства Института МПА СНГ, мониторинговых миссий СНГ и других организаций, обсуждения в рамках совместных мероприятий с МПА СНГ, ИМРД были важны и содействовали формированию национального законодательства в соответствии со стандартами демократических свободных выборов и достижения целей реформы.

Председатель ЦИК выразила надежду, что сотрудничество будет продолжено на основе взаимопонимания и поддержки, а также отметила, что Кыргызстан приветствует углубление сотрудничества между избирательными органами стран СНГ на более высоком уровне, которое было заявлено в рамках конференции.

Тему выборов в Кыргызстане затронула в своем выступлении представитель Всемирной ассоциации избирательных органов (А-WEB) Тэрьюнг Рита Ли – она отметила о важности запуска Центров гражданского и цифрового образования в Кыргызской Республике для повышения осведомленности граждан, о чем также было опубликовано в журнале А-WEB.

Положительный опыт проведения выборов в Кыргызской Республике отметил в приветственном слове заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борис Чернышов.

Генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий выразил благодарность кыргызской стороне за демонстрацию технологий, применяемых на выборах в Кыргызстане, на выставке "Передовые технологии в избирательном процессе", проходящей в рамках конференции.