Погода
$ 81.79 - 82.79
€ 80.45 - 81.45

Представители ЦИК Кыргызстана приняли участие в международной конференции

170  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители Центральной избирательной комиссии Кыргызстана приняли участие в международной научно-практической конференции "Конвенция СНГ о стандартах демократических выборов: открытое пространство международного сотрудничества" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие проводится к 20-летию подписания Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств.

В конференции участвуют парламентарии государств - участников МПА СНГ, руководители ЦИК Армении, Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Египта, Бангладеш, ЦАР; представители международных организаций - ИК СНГ, ШОС, Межпарламентского союза, Центральноамериканского парламента, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, Парламентского союза Беларусь и Россия, Парламентской Ассамблеи Тюркских государств и Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества; а также руководители и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, ученые и эксперты.

В рамках конференции прошли круглые столы "Стандарты демократических выборов", "Молодежь выбирает", "Лучшие практики организации выборов", "Наблюдение за выборами".

О технологических новшествах, применяемых в Кыргызской Республике рассказал в докладе "Избирательные технологии для свободы, достоверности и прозрачности выборов" заместитель председателя ЦИК КР Тынчтык Шайназаров. В стране полностью автоматизированы процессы формирования списков избирателей, введена идентификация голосующих с использованием биометрических данных, что позволяет избежать "двойного голосования". На избирательных участках установлены автоматически считывающие информацию урны. "Это позволяет получить 90% результатов в первый час после завершения голосования", - отметил Т. Шайназаров. Также автоматизирован реестр жалоб избирателей - поданные замечания и реакция на них видны всем.

Повышению прозрачности предвыборной борьбы служит, по словам Т. Шайназарова, информационный сервис "Электронный кандидат", где отображается информация о кандидатах, их программах и движении средств в их избирательных фондах.

Руководитель аппарата ЦИК КР Мирбек Мамбеталиев представил опыт проведения избирательных кампаний в условиях пандемии и решения, предпринятые для соблюдения стандартов демократических выборов в условиях жестких санитарных ограничений.

7 октября, состоялось пленарное заседание, в котором приняла участие (по видеосвязи) председатель Нуржан Шайлдабекова.

В своем выступлении она отметила, что Конвенция занимает достойное место в системе международных правовых документов о демократическом избирательном праве и процессе, наряду с документами ООН и ОБСЕ, которыми руководствуются страны Содружества в процессе принятия мер правового регулирования в области проведения выборов и референдумов.

Совершенствование национального законодательства о выборах через призму стандартов и норм, закрепленных Конвенцией СНГ, является практикой Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика последовательно и поэтапно осуществила глубокую реформу избирательного законодательства и практики проведения выборов и референдумов. "Хотелось бы с удовлетворением отметить, что важным подспорьем в этом процессе для нас было эффективное взаимодействие с МПА СНГ и Институтом мониторинга и развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Содружества" - отметила она. Комментарии и рекомендации по совершенствованию законодательства Института МПА СНГ, мониторинговых миссий СНГ и других организаций, обсуждения в рамках совместных мероприятий с МПА СНГ, ИМРД были важны и содействовали формированию национального законодательства в соответствии со стандартами демократических свободных выборов и достижения целей реформы.

Председатель ЦИК выразила надежду, что сотрудничество будет продолжено на основе взаимопонимания и поддержки, а также отметила, что Кыргызстан приветствует углубление сотрудничества между избирательными органами стран СНГ на более высоком уровне, которое было заявлено в рамках конференции.

Тему выборов в Кыргызстане затронула в своем выступлении представитель Всемирной ассоциации избирательных органов (А-WEB) Тэрьюнг Рита Ли – она отметила о важности запуска Центров гражданского и цифрового образования в Кыргызской Республике для повышения осведомленности граждан, о чем также было опубликовано в журнале А-WEB.

Положительный опыт проведения выборов в Кыргызской Республике отметил в приветственном слове заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борис Чернышов.

Генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий выразил благодарность кыргызской стороне за демонстрацию технологий, применяемых на выборах в Кыргызстане, на выставке "Передовые технологии в избирательном процессе", проходящей в рамках конференции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423382
Теги:
Россия, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  