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Город Ош предлагают сделать транспортным хабом ЦА

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан является постоянным партнёром России. Но в настоящее время одним из ключевых факторов российского- кыргызского сотрудничества является совершенствование транспортной системы. Об этом сообщил в рамках российского-кыргызского инвестфорума "Баткен - Ош" директор департамента наземного и воздушного транспорта Минтранса КР Шухрат Айташев.

По его словам, требуется развитие транспортной инфраструктуры, а также современных систем управления транспортными процессами.

"На сегодня КР заключил двусторонние соглашения об автомобильном транспорте с 20-ю странами мира. Также заключены два межведомственных соглашения и восемь соглашений об автомобильном транспорте по линии ЕАЭС, стран-участников СНГ, РУ и Китая и др. Прорабатывается соглашение по автомобильному соглашению между Литвой и Швейцарией", - отметил он.

Также представитель Минтранса отметил, что тенденции в экономики, характеризующиеся разрывами торговых и глобальных связей, выявили необходимость взаимосвязанности и эффективных транспортных коридоров.

"В настоящее время транспортные перевозки с Китаем осуществляются путем перегрузки контейнеров на границе КР и КНР. Ежедневно происходит перегрузка 270-290 контейнеров. За 9 месяцев т.г. выполнено более 55 тыс. и перевезено 580 тыс. тонн грузов. Также за этот срок кыргызскими перевозчиками в РФ совершено 29 тыс 141 рейс и 512 тыс 117 грузов. В этом ключе город Ош мог бы стать транспортным хабом Центральной Азии", - подчеркнул Айташев.

Российские инвесторы отметили, что Кыргызстан находится в очень выгодном положении, как транспортная ветка. Поэтому, сюда выгодно инвестировать. Осталось решить лишь отдельные транспортные нюансы.


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URL: https://www.vb.kg/423383
Теги:
Россия, транспорт, ЕАЭС, Кыргызстан
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