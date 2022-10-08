Россия назвала кыргызский маршрут "Север-Юг" перспективным для перевозок

Сейчас активно развивается маршрут "Север-Юг". При оптимизации таможенных процедур он станет перспективным проектом для стран ЕАЭС. Об этом в рамках российского-кыргызского инвестфорума "Баткен-Ош" заявил директор по развитию зарубежной сети АО "РЭЦ" (РФ) Дмитрий Прохоренко.

Он отметил, что учитывая географическое положение Кыргызстана и события на мировой арене, развитие грузов будет проходить через территорию КР.

В свою очередь, представители Минтранса КР пояснили, что для этого существуют несколько направлений.

"Так, например, маршрут КР-РУ- Туркменистан, а затем паромом в Дагестан РФ. А также КР-РУ-Туркменистан паромом в Астрахань. Эти маршруты нашей стороной сейчас активно прорабатываются",- добавили они.