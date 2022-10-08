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Бизнесу РФ рассказали о преимуществах работы в Кыргызстане

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- Виктория Гунгер
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Мы призываем российские компании более активно заходить на рынок КР. Причем не только в плане поставок, но и локализации производства. Об этом в рамках российского-кыргызского инвестфорума "Баткен-Ош" заявил глава торгпредставительства РФ в КР Айнур Саманов.

Он отметил, что в КР хорошая налоговая база – одна из самых лояльных в СНГ, низкая стоимость электроэнергии и комфортные условия для ведения бизнеса.

"В этом году мы отмечаем активизацию контактов между КР и РФ не только на уровне госорганов, но и бизнес-сообщества. Наблюдается увеличение товарооборота более чем на 40 процентов. Несмотря на экономическую ситуацию в мире, экономика КР остается стабильной. По итогам 8 месяцев наблюдается рост ВВП на 8 процентов. Это большой стимул для бизнеса РФ рассмотреть этот рынок как для инвестирования, так и для работы", - подчеркнул Саманов.

Он добавил, что сегодня, 8 октября, отмечается 30-летие открытия торгового представительства РФ в КР.


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URL: https://www.vb.kg/423386
Теги:
бизнес, Россия, Кыргызстан
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