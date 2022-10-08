Жапаров: С Оша может начаться развитие всей Центральной Азии

Где есть место торговле и делу, нет места воинам, социальным катаклизмам и радикализму. Перед вами перспективный рынок КР, который просто нужно открыть. И возможно, с Оша и Ферганской долины начнётся развитие всей Евразии. Об этом в рамках российского-кыргызского инвестфорума "Баткен-Ош" заявил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, наше сотрудничество предопределено.

"Мы вместе входим в ЕАЭС. И впервые в этом году КР по итогам 8-9 месяцев отмечен рост товарооборота на 42,3 процента. Более 1 млн граждан работают в России, перечисляя ежегодно на родину 2,5 млрд долларов. Это реальная помощь нашей экономике. Но, к сожалению, мы стоим только на третьем месте по инвестициям из РФ. А хочется, чтобы были на первом. В свою очередь, мы сделаем все возможное для плодотворного сотрудничества", - подчеркнул Жапаров.