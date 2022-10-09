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Сообщение о нехватке продуктов в погранслужбах является ошибочным

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- Бактыгуль Акжолова
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Пограничная служба ГКНБ сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях о нехватке материальных средств и продуктов питания в пограничных подразделениях, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 8 октября подразделения границы и пункты пропуска, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, на 100% обеспечены всеми видами материальных средств согласно нормам снабжения.

Весь личный состав управления погранслужбы по Баткенской области полностью обеспечен вещевым имуществом (зимним и летним обмундированием) и средствами индивидуальной защиты.

Учитывая специфику пограничной службы, на пограничных заставах продукты питания длительного хранения (мука, крупы разные и т.п.) заготовлены вплоть до июня 2023 г. Каждые три месяца пополняются запасы скоропортящихся продуктов.

Все пограничные заставы обеспечены соответствующим объемом твердого топлива (углем и дровами).

Вопрос обеспечения пограничников всем необходимым находится на контроле у руководства пограничного ведомства, которое предоставляет материально-технические средства для личного состава" -говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/423396
Теги:
Баткенская область, Погранслужба, продукты
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