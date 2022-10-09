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Деловые круги Кыргызстана обсудят сложившуюся ситуацию в ЕАЭС

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- Назгуль Абдыразакова
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10 октября на площадке Кыргызского союза промышленников и предпринимателей пройдет встреча деловых кругов КР с руководителями Министерства экономики и коммерции, государственной налоговой и таможенной службы, министерства юстиции, министерства финансов, Министерства сельского хозяйства КР, министерства транспорта и коммуникаций и Национального агентства по инвестициям при президенте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встречу приглашены руководители отраслевых ассоциаций и различных компаний Кыргызстана.

Тема встречи "Обсуждение сложившейся ситуации в ЕАЭС. Сложности в торговле, реализации кооперационных проектов, систем прослеживаемости и качества, транспортно-логистические, фискальные вопросы и др.


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URL: https://www.vb.kg/423399
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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