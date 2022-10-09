Деловые круги Кыргызстана обсудят сложившуюся ситуацию в ЕАЭС

10 октября на площадке Кыргызского союза промышленников и предпринимателей пройдет встреча деловых кругов КР с руководителями Министерства экономики и коммерции, государственной налоговой и таможенной службы, министерства юстиции, министерства финансов, Министерства сельского хозяйства КР, министерства транспорта и коммуникаций и Национального агентства по инвестициям при президенте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встречу приглашены руководители отраслевых ассоциаций и различных компаний Кыргызстана.

Тема встречи "Обсуждение сложившейся ситуации в ЕАЭС. Сложности в торговле, реализации кооперационных проектов, систем прослеживаемости и качества, транспортно-логистические, фискальные вопросы и др.