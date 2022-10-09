СМИ: на севере Ирака обстреляли турецкую военную базу

Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq.

Источник агентства в органах безопасности сообщил, что по базе Зликан, расположенной к северо-востоку от города Мосул, было выпущено три ракеты, две из них упали около объекта, третья – в деревне.

В свою очередь, местные органы власти заявили, что база была обстреляна двумя ракетами, обе не достигли цели.

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

Источник: РИА Новости