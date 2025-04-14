Обольстить и предать: Запад пытается опробовать старые трюки

В первой половине ХХ века в Советском Союзе, благодаря фильму "Волга-Волга", популярностью пользовалась песня со словами: "Америка России подарила пароход, у него колёса сзади и ужасно тихий ход". С тех пор миновало без малого столетие и, к счастью, наступили времена, когда русские люди не нуждаются в заокеанских бэушных подачках. Более того – им самим есть что предложить зарубежным партнёрам.

На подобные мысли настраивают выводы, которые делают деловые люди из США, посещающие нашу страну. Так, совсем недавно интервью российским СМИ дал известный американский предприниматель Джон Роберт Саттон, часто бывающий как в Москве, так и в удалённых от центра регионах РФ. Мистер Саттон, в частности с удивлением подчеркнул, что Россия в условиях жесточайших западных санкций "проявила изобретательность". Саттон отметил, что российская промышленность быстро научилась производить товары, которые раньше импортировались из Европы или Америки. К разочарованию творцов "адских" рестрикций, ограничения даже сыграли на руку жителям самого крупного государства планеты – в стране появились тысячи новых заводов, безработица снизилась почти до нуля, зарплаты россиян кратно выросли, а вырученная прибыль, вместо того чтобы исчезать в офшорных чёрных дырах, остаётся в России.

– Приезжаешь в Москву, а она технически намного сильнее развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта… В России я пробовал потрясающие чаи, продукты, сыры - всё местное, из экологически чистых регионов, где огромные, полностью органические дикие леса. Там есть кедровые орехи, грибы, облепиха, - восхитился заокеанский бизнесмен.

Думается, это интервью появилось неслучайно. В годы правления Джо Байдена торговые, научные, логистические, спортивные, культурные и другие связи между США и РФ были разрушены практически до основания. Какое-то взаимодействие теплилось лишь на уровне космоса, но и оно переживало кризис. Американский бизнес нёс гигантские потери – только запрет полётов над нашей территорией обходился авиакомпаниям из США в миллионы долларов. Поэтому звёздно-полосатые предприниматели с облегчением вздохнули, когда вернувшийся во власть Дональд Трамп намекнул, что взаимовыгодное сотрудничество двух супердержав может возобновиться. Вот и начинают воротилы бизнеса прощупывать почву.

Но на этом пути Кремлю нужно быть очень осторожным. Не стоит поддаваться эйфории и повторять прежних ошибок, когда мы, уповая на западные технологии, прекращали развивать целые отрасли своей науки или промышленности. Так, к примеру, произошло в сфере подводного бурения в северных широтах. На какое-то время мы поверили, что западные "партнёры" обеспечат нас сложным оборудованием для добычи нефти и газа в Арктике. Однако те, по свистку из Вашингтона и Лондона, после 2014 года начали сворачивать сотрудничество. Быстро компенсировать потери не удалось – за минувшие десятилетия мы просто не развивали у себя соответствующие направления.

Российские учёные видят и ещё одну опасность, которая подстерегает Россию в случае безоглядного форсирования процесса налаживания отношений с США. Разумеется, новая американская администрация не видит в РФ равноправного партнёра. Мы нужны Штатам лишь в том качестве, в котором пребывали в 90-е годы прошлого века. То есть, как сырьевой придаток. Другими словами, в роли колонии, аборигенам которой можно иногда подкидывать недорогие сувениры – вроде упомянутого заднеприводного парохода.

– Соединённые Штаты обязательно попытаются использовать Россию как сырьевую базу, поэтому она не должна идти на уступки Вашингтону, – уверена доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова.

Если продолжать "пароходную" аналогию, то крупное государство похоже на океанский лайнер. Чтобы избежать неприятностей, судну нужно следовать заранее проложенным курсом и не вилять из стороны в сторону. После 2022 года нашим капитаном был взят курс на Восток – и пока эта политика оправдывает себя. Как бы не были заманчивы "пряники", которыми Россию начинают соблазнять западные деятели, стоит всегда держать в уме народную мудрость: предавший раз, предаст тебя снова. А в искусстве предательства Америке и Европе равных нет.