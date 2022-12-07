Завтра в филиале "Галереи М" открывается выставка "Палитра жизни"

8 декабря в филиале "Галереи М" открывается выставка "Палитра жизни". Свои произведения вниманию публики представляют два именитых художника - Ормонали Идирисов и Алмаз Шаршекеев.

Живописец Ормонали Идирисов - старший преподаватель Национальной Академии художеств имени Тургунбая Садыкова, председатель секции живописи Союза художников Кыргызстана, член правления этого творческого объединения. Выпускник Санкт-Петербургской Государственной Академии промышленного искусства (бывшее ЛВХПУ имени Веры Мухиной) пишет южные сюжеты, но превращает их в живописные сочетания пятен, неожиданно соединенных между собой, что превращает рассмотрение его картин в увлекательные ребусы. Стиль художника индивидуален и привлекателен. Зритель раскрывает формы и сюжеты автора постепенно.

Его коллега по цеху живописец Алмаз Шаршекеев – преподаватель КГХУ имени Семена Чуйкова, член Союза художников Кыргызской Республики, участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Произведения выпускника НАХКР имени Тургунбая Садыкова хранятся в музеях и частных коллекциях в Кыргызстане, странах СНГ, США, Германии, Канаде, Франции, Италии, Турции, Великобритании… Творчество Шаршекеева энергичное, позитивное. В его картинах есть некая предметность, но главное - игра цветов и их отношения. Задача художника передать таинственность и размышления. Это и путешествия, и пережитые яркие эмоции.

Всего на выставке вниманию зрителей Ормонали Идирисов и Алмаз Шаршекеев представили более 50 новых произведений. Художникам удалось передать все многообразие окружающей жизни.

Открытие выставки в 17 часов.

Вход свободный.

Посетить экспозицию можно до 31 декабря.

Филиал "Галереи М" находится по адресу: ЦУМ -2 "Айчурок", 4-й этаж/413 и Арт-Холл.