ГНС с начала года списала 9690 субъектам пени и санкции по налогам

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики с начала текущего года списала 9 тысячам 960 субъектам, погасившим задолженность по налогам и страховым взносам, 15,8 миллиарда сомов пени и санкций. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

В бюджет уплачено 11,7 миллиарда сомов основной суммы задолженности.

В частности, 6 тысячам 162 налогоплательщикам, погасившим основную сумму налоговой задолженности, списаны пени и санкции на сумму 15,7 миллиарда сомов. Субъекты уплатили 11,5 миллиарда сомов основной суммы налоговой задолженности.

Также 3 тысячам 528 субъектам, погасившим основную сумму задолженности по страховым взносам, списаны пени и штрафы на сумму 120 миллионов сомов. В бюджет уплачено 240 миллионов сомов основной суммы задолженности по страховым взносам.

Отметим, что, согласно закону, плательщикам, погасившим до 31 декабря 2022 года основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам, на 50 процентов будут списаны начисленные пени, санкции и штрафы.

Для списания задолженности необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации.