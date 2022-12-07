Национальный банк провел первую в декабре интервенцию

Национальный банк Кыргызстана впервые в декабре вышел на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Продан был 1 миллион долларов с расчетами на дату заключения сделки, а также 58,5 миллиона долларов с расчетами, отличными от нее.

Данная интервенция по продаже долларов вторая за последний месяц.

С начала года Национальный банк провел уже 14 интервенций. В семи он купил доллары - 190 миллионов 740 тысяч. По итогам еще семи интервенций продано 332 миллиона 350 тысяч долларов. Чистая продажа долларов на валютном рынке с начала года составила 141 миллион 610 тысяч.