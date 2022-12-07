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За пять дней Кыргызстан экспортировал более 10 тонн фруктов и офощей

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Сотрудниками департамента химизации, защиты и карантина растений с 25 ноября по 1 декабря 2022 года проведен карантинный фитосанитарный контроль 10 тысяч 190 тонн отечественной сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Мнсельхоза КР.

"В ходе карантинного фитосанитарного контроля были взяты пробы вывозимых продуктов, участники ВЭД ознакомились с выполнением условий перевозки и правил хранения в соответствии с едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС.

➡По Баткенской области сельскохозяйственная продукция, экспортированная в Узбекистан, составила 3 тысячи 875 тонн, из них: картофеля 2238 тонн, кукурузы 1055 тонн и т.д.

➡По Чуйской области продукция, экспортированная в страны России, Казахстан и Узбекистан, составила 2 тысячи 803 тонны, из них: фруктов 1349 тонн, овощей 396 тонн, картофеля 463,5 тонны.

➡По Таласской области экспортировано 2 тыс. 265 тонн, из них: гороха 1 тыс. 568 тонн в страны России, Сербии, Казахстана, Грузии, а также яблок 153 тонны, картофеля 35 тонн, фиников 31 тонна. Продукция пошла на экспорт в страны Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/425166
Теги:
Минсельхоз, экспорт, Кыргызстан
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