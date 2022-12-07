Сотрудники СИН оказывают поддержку людям с инвалидностью

Прошедший Международный день инвалидов (дата была провозглашена еще в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН) стал очередным этапом в серии благотворительных миссий, которые неуклонно выполняет cлужба исполнения наказаний Минюста КР.

Своими акциями в поддержку соотечественников с ограниченными возможностями сотрудники СИН не просто подают благородный пример, они тем самым мобилизуют все общество обратить внимание на проблемы нуждающихся людей и обеспечение их прав на заботу и интеграцию.

Практически все учреждения СИН заняты в сфере благотворительности. Мы приведем лишь несколько примеров, ярко иллюстрированных фотоснимками.

Группа художественной самодеятельности ДОК посетила с концертной программой Бишкекское социально-стационарное учреждение общего типа для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в мероприятии приняли участие народный артист КР, известный музыкант Курмангазы Азыкбаев, артисты эстрады Адилет Жуманов и Толкун Орозалиев, а также студенты Кыргызского государственного художественного училища имени С.А.Чуйкова.

Сотрудники воспитательной колонии № 14 по инициативе руководства привезли людям с ОВЗ, проживающим в селах Вознесеновка, Бухара, а также Каинды, прямо домой продукты питания и другие необходимые предметы обихода.

Активисты исправительного учреждения № 16 оказали материальную и моральную помощь детям-инвалидам в детском психоневрологическом социальном стационаре, расположенном в поселке Беловодском, за что администрация интерната выразила работникам УИС огромную благодарность.

Сотрудники следственного изолятора учреждения № 23 в Караколе оказали гуманитарную помощь ЛОВЗ и членам их семей, приобретя для них продукты питания и мыло-моющие средства.

Работниками КП-26 проведена благотворительная встреча с педагогами и воспитанниками детского реабилитационного центра "Үмут-Надежда", в ходе которой они подарили воспитанникам канцелярские принадлежности, продукты и мыло-моющие средства. Радуясь этой встрече, воспитанниками ДРЦ был показан концерт. Также, учитывая важность и значимость специалистов, работающих с ЛОВЗ, приказом начальника учреждения № 26 майора в/с Рымбекова К. М. педагоги "Үмут-Надежда" были награждены почетными грамотами.

Сотрудники колонии № 27 совместно с одним из благотворительных фондов организовали грандиозный благотворительный праздник для детей с ОВЗ и их родителей, вручив им наборы с гуманитарной помощью. Особая благодарность была выражена работникам социальных учреждений, которые неустанно работают над воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья и созданием благоприятных условий для их духовного развития.

В память о ветеране колонии № 44 - Усупкожоеве Абылбеке Калыковиче – администрация учреждения собрала его сослуживцев, родных, друзей за общим достарханом, где была прочитана поминальная молитва, а затем состоялось мемориальное чаепитие.