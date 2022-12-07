Кыргызстанцы могут оплатить штрафы в аэропорту прямо перед вылетом

Для удобства кыргызстанцев, вылетающих за границу, оплатить имеющиеся штрафы можно за несколько минут прямо в аэропорту "Манас". Погасить задолженность можно через кошелек "О!Деньги" со смартфона или через платежные терминалы О! на территории аэропорта.

Как оплатить штраф через "О!Деньги":

Откройте "Мой О!", раздел "О!Деньги". Выберите "Госплатежи и штрафы", затем "Штрафы с камер" или "Штрафы, выписанные вручную". Укажите код оплаты. Оплатите с баланса телефона, кошелька или карты.

Терминалы О! в аэропорту "Манас" легко найти:

На 1-м этаже в правом и левом крыле, а также в магазине O!Store На 2 этаже в правом крыле.

Как оплатить штраф через платежные терминалы?

Выберите раздел "Штрафы", затем "Штрафы, выписанные вручную/штрафы Безопасный город". Укажите код оплаты. Внесите нужную сумму в купюроприемник и оплатите. Возьмите чек об оплате.

Желаем приятных поездок!

Установите приложение "Мой О!" по ссылке.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.