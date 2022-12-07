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Кыргызстанцы могут оплатить штрафы в аэропорту прямо перед вылетом

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Для удобства кыргызстанцев, вылетающих за границу, оплатить имеющиеся штрафы можно за несколько минут прямо в аэропорту "Манас". Погасить задолженность можно через кошелек "О!Деньги" со смартфона или через платежные терминалы О! на территории аэропорта.

Как оплатить штраф через "О!Деньги":

  1. Откройте "Мой О!", раздел "О!Деньги".
  2. Выберите "Госплатежи и штрафы", затем "Штрафы с камер" или "Штрафы, выписанные вручную".
  3. Укажите код оплаты.
  4. Оплатите с баланса телефона, кошелька или карты.

Терминалы О! в аэропорту "Манас" легко найти:

  1. На 1-м этаже в правом и левом крыле, а также в магазине O!Store
  2. На 2 этаже в правом крыле.

Как оплатить штраф через платежные терминалы?

  1. Выберите раздел "Штрафы", затем "Штрафы, выписанные вручную/штрафы Безопасный город".
  2. Укажите код оплаты.
  3. Внесите нужную сумму в купюроприемник и оплатите.
  4. Возьмите чек об оплате.

Желаем приятных поездок!

Установите приложение "Мой О!" по ссылке.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.


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URL: https://www.vb.kg/425172
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