Кыргызстанцы могут оплатить штрафы в аэропорту прямо перед вылетом

Для удобства кыргызстанцев, вылетающих за границу, оплатить имеющиеся штрафы можно за несколько минут прямо в аэропорту "Манас". Погасить задолженность можно через кошелек "О!Деньги" со смартфона или через платежные терминалы О! на территории аэропорта.
Как оплатить штраф через "О!Деньги":
- Откройте "Мой О!", раздел "О!Деньги".
- Выберите "Госплатежи и штрафы", затем "Штрафы с камер" или "Штрафы, выписанные вручную".
- Укажите код оплаты.
- Оплатите с баланса телефона, кошелька или карты.
Терминалы О! в аэропорту "Манас" легко найти:
- На 1-м этаже в правом и левом крыле, а также в магазине O!Store
- На 2 этаже в правом крыле.
Как оплатить штраф через платежные терминалы?
- Выберите раздел "Штрафы", затем "Штрафы, выписанные вручную/штрафы Безопасный город".
- Укажите код оплаты.
- Внесите нужную сумму в купюроприемник и оплатите.
- Возьмите чек об оплате.
Желаем приятных поездок!
Установите приложение "Мой О!" по ссылке.
Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.