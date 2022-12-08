Государство будет работать над повышением качества жизни людей с ОВЗ

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с представителями общественных организаций по защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Встреча стала логическим продолжением диалога с представителями общественных организаций, установленного в ходе недавно состоявшихся встреч руководства страны с жителями регионов. На многих из таких встреч поднимался вопрос о необходимости строительства социального городка для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметили участники встречи, если подобная практика компактного проживания людей с инвалидностью будет осуществлена, это станет инновационным шагом. Дело в том, что строительство социального городка предполагает внедрение новой модели социального учреждения, являющегося альтернативой существующим детским домам или домам-интернатам для граждан пожилого возраста.

Бакыт Торобаев предложил в качестве пилота взять один регион, с последующим выделением участка под строительство многоквартирного дома с соответствующей инфраструктурой – школой, больницей, магазином, парком, детским садом и другой необходимой инфраструктурой.

Руководители общественных фондов по защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья рассказали о том, что цель проекта - повышение уровня реабилитации людей с инвалидностью путем вовлечения их в трудовую деятельность.

Одним из механизмов активного вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь и реализацию себя как личность является возможность их трудоустройства в так называемых интеграционных мини-производствах в виде мастерских или швейных цехов.

Бакыт Торобаев заметил, что многие из лиц с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы все наши жилые дома были оснащены подъемниками, пандусами, тревожными кнопками. Все это сделает жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья более доступной и независимой", – подчеркнул он.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы проявления дискриминации по признаку инвалидности в общественных местах, включения лиц с ограниченными возможностями в перечень лиц, получающих беспроцентные кредиты, увеличения количества школ с инклюзивным подходом обучения, модернизации оздоровительных курортов и реабилитационных центров с целью их адаптации под запросы людей с ограниченными физическими способностями.

По итогам встречи Бакыт Торобаев поручил министерствам и ведомствам проработать конкретные механизмы реализации озвученных предложений и представить в недельный срок проекты решений по ним.