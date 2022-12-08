Неделя русской песни "С Россией в сердце" стартует в Кыргызстане

9 декабря в 15 часов в Большом актовом зале Кыргызско-Российского Славянского университета состоится концерт ансамбля русской песни "Сувенир".

Концерт пройдет в рамках недели русской песни "С Россией в сердце". Организаторы: Русский дом в Бишкеке и департамент культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью города Бишкека.

Зрители увидят программу, включающую в себя вокальные и хореографические номера на основе русского и казачьего фольклора, театрализованные сценки, разработанные неизменным руководителем ансамбля, заслуженным артистом КР Владимиром Тулиным и хореографом ансамбля, "Отличником культуры" КР Людмилой Чунтоновой.

Вход свободный.