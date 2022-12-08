В Оше проводится плановая работа по рекультивации мусорного полигона

Мэр города Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с деятельностью специализированного муниципального предприятия "Ош-Тазалык", в том числе ознакомился с состоянием мусорного полигона. В ходе мероприятия дано поручение усилить работу по реализации проекта по рекультивации старого полигона и строительству нового полигона.

В настоящее время по вопросу строительства нового полигона и рекультивации старого консультантами от ЕБРР подготовлен предварительный эскизный проект строительства нового и детальный проект рекультивации старого полигона. Пакет документов отправлен в соответствующие органы на получение разрешительных документов и соответствующих технических условий. После этого будет объявлен тендер на проведение работ по рекультивации старого и строительству нового полигона, мероприятия по которым будут проводиться одновременно. Согласно планам, данный тендер будет проведен в январе следующего года. Общая площадь нового полигона составляет 24 гектара.