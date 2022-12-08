Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 89.95 - 90.95

В Оше проводится плановая работа по рекультивации мусорного полигона

317  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр города Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с деятельностью специализированного муниципального предприятия "Ош-Тазалык", в том числе ознакомился с состоянием мусорного полигона. В ходе мероприятия дано поручение усилить работу по реализации проекта по рекультивации старого полигона и строительству нового полигона.

В настоящее время по вопросу строительства нового полигона и рекультивации старого консультантами от ЕБРР подготовлен предварительный эскизный проект строительства нового и детальный проект рекультивации старого полигона. Пакет документов отправлен в соответствующие органы на получение разрешительных документов и соответствующих технических условий. После этого будет объявлен тендер на проведение работ по рекультивации старого и строительству нового полигона, мероприятия по которым будут проводиться одновременно. Согласно планам, данный тендер будет проведен в январе следующего года. Общая площадь нового полигона составляет 24 гектара.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425187
Теги:
ЕБРР, мусор, Ош, Ошская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  