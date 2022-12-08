ГКНБ пресечена деятельность ячейки РЭО "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

По результатам проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ пресечена деятельность подпольной ячейки так называемого молодежного крыла запрещенной в КР религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", функционировавшей на территории города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Члены нейтрализованной подпольной ячейки "Хизб ут-Тахрир" граждане КР Д.Б., Б.Б., М.Н., Ж.А.", Ж.А., М.Ы. и З.А. занимались вербовкой и обучением новых адептов в ряды РЭО "ХТИ" из числа студентов столичных вузов, которые после вступления в ряды запрещенной организации в перспективе могли, устроившись в государственные структуры, стать проводниками экстремистской идеологии.

Членами ячейки на постоянной основе проводились конспиративные занятия по изучению антиконституционных материалов, а также распространялись экстремистские материалы в электронном формате, в том числе посредством сети Интернет (социальные сети и фейковые аккаунты).

По результатам обысков в рамках досудебного производства по местам жительства функционеров "Хизб ут-Тахрир" обнаружены и изъяты конспекты, листовки, большое количество электронных материалов, предположительно относящиеся к "Хизб ут-Тахрир", ноутбуки, планшеты, смартфоны и флешкарты. По изъятым материалам и электронным носителям назначена комплексная экспертиза.

По итогам следственно-оперативных мероприятий задержаны 7 участников подпольной ячейки. Руководитель гражданин Д.Б., являющийся одним из лидеров молодежного крыла РЭО "Хизб ут- Тахрир" водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.