В Германии арестовали 25 ультраправых. Их обвиняют в подготовке переворота

Немецкие власти утром в среду в ходе масштабной и молниеносной операции арестовали заговорщиков из числа правых радикалов, которые, как утверждает следствие, готовили вооруженный захват парламента и государственный переворот. Арестованы пока всего 25 человек, но следствие считает, что эта группировка представляла собой крайне серьезную опасность для демократической Германии, сообщает ВВС.

Как объявила немецкая прокуратура, рейды с участием более чем 3 тысяч сотрудников полиции и спецслужб были проведены утром в среду одновременно в 130 местах в 11 землях Германии, а также в Австрии и Италии.

Итальянская полиция сообщила об аресте 64-летнего бывшего офицера немецкой армии, связанного с заговорщиками. Он был арестован в отеле города Перуджа, где были найдены "материалы, связанные с подрывной деятельностью" организации. В заявлении полиции также сообщается о начале процедуры экстрадиции подозреваемого.

Всего в группу заговорщиков входило предположительно около 50 человек.

По данным следствия, предполагаемый лидер группировки, которого немецкая пресса называет "князем Генрихом XIII", связывался с представителями России, в которой заговорщики видели важнейшего внешнего союзника.

При этом непосредственно к россиянам от имени князя Генриха обращалась их соотечественница, предполагаемая участница заговора, обозначенная прокуратурой как "Виталия Б."

У немецких правоохранительных органов нет свидетельств, что представители России откликнулись на эту попытку наладить контакт.

Посольство России поспешило заявить, что никакого отношения к заговору не имеет.

Кайзера Генриха - на трон

Прокуратура утверждает, что заговорщики намеревались штурмом захватить бундестаг, свергнуть демократическую власть, поставить во главе государства своего лидера и восстановить то государственное устройство Германской империи, что существовало на 1871 год.

Для этого они с ноября 2021 года проводили постоянные собрания, а также занимались вербовкой действующих и бывших военных, приобретением оружия и организацией тренировок.

Они уже запланировали создание новых министерств иностранных дел, юстиции и здравоохранения и наметили, кто встанет во главе этих ведомств.

По словам прокуроров, они хорошо понимали, что не смогут достичь своих целей без насилия в отношении представителей государства, в том числе убийств, и были к этому готовы.

"Это может показаться невероятным, но у полиции нет никаких сомнений, что эти конспирологи-праворадикалы были крайне опасны", - подчеркивает корреспондент Би-би-си в Берлине Дженни Хилл.

Члены группировки, как объясняет следствие, придерживались той же идеологии, что и движения "Граждане рейха" (Reichsbürger) и QAnon.

"Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институций и свободное, демократическое устройство государства в Федеративной Республике Германия", - заявила прокуратура.

Министр юстиции Германии Марко Бушман свое объявление в "Твиттере" об операции против заговорщиков начал со слов: "Демократия способна себя защитить".

Подпольное движение "Граждане рейха" не признает нынешнее демократическое немецкое государство и выступает, в частности, за восстановление Германии в границах до 1939 года. Члены же неформального движения QAnon - это конспирологи, которые, в частности, считают, что всеми демократическими государствами заправляет так называемый deep state - "глубинное государство".

Пресс-секретарь военной разведки Германии сказал агентству Reuters, что среди членов группировки есть один действующий солдат из спецназа и несколько военных в запасе.

Что касается лидера группировки, то немецкая и мировая пресса из его имени и инициалов в пресс-релизе - Генрих XIII П.Р. - поняла, что речь идет о представителе рода фон Ройсс - династии, которой в этом году исполнилось 900 лет и которая правила землями в нынешних Тюрингии и Саксонии, восточногерманских землях.

Военное же крыло группировки, согласно данным следствия, возглавлял другой аристократ - он в пресс-релизе обозначен как "Рюдигер фон П.".

Кроме того, в состав группы, по данным прокуратуры, входила берлинский судья и депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в 2017-2021 гг. Биргит Мальзак-Винкеман.

В среду и четверг задержанные заговорщики предстанут перед Федеральным судом Германии, который, как ожидается, выдаст ордеры на их арест и содержание под стражей до суда.