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Зампред кабинета министров обсудил с металлургами основные проблемы отрасли

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- Анастасия Карелина
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Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с представителями металлургических предприятий страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы состояния и перспективы развития металлургического комплекса страны.

По словам Бакыта Торобаева, предстоит повысить эффективность развития отрасли, что позволит осуществить поставленные задачи, направленные на усиление экономической отдачи со стороны крупных производственных предприятий.

"Мы готовы выйти на траекторию поддержки отрасли в русле нового формата совместной работы", - подчеркнул он, предложив участникам встречи открыто высказаться по самым наболевшим проблемам.

Представители литейных предприятий выразили благодарность за возможность высказаться по наболевшим проблемам и намерения руководства страны оказать помощь отечественным металлургам.

Участники встречи отметили, что тяжелым бременем на плечи металлургов легли высокие налоги, которые влекут риски убытков, поскольку продажи на внутреннем рынке падают, а экспортные потоки не позволяют выдерживать конкуренцию с поставками из тех стран, которые уже давно специализируются на производстве металлургической продукции – стальных, чугунных и других изделий из металлов.

Заслушав поступившие предложения производственников, зампред кабмина высказал готовность рассмотреть их детально и в оперативном порядке принять соответствующие решения по ним.


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URL: https://www.vb.kg/425196
Теги:
Кабинет министров
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