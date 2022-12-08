На Иссык-Куле задержаны подозреваемые в совершении кражи

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что 17 ноября в дежурную часть ОВД Тонского района с заявлением обратился 43-летний К.Е., уроженец города Каракола. В своем заявлении он указал, что в этот день примерно в 2 часа ночи водитель автобуса Ч.А. вез пассажиров по маршруту Каракол - Бишкек и остановился возле одного их придорожных кафе, расположенных в Боомском ущелье. И когда водитель и пассажиры зашли покушать в кафе, неизвестные лица, воспользовавшись этим моментом, открыли потайной сейф, находящийся в автобусе, и совершили кражу денежных средств в размере около 5 миллионов 200 тысяч сомов, которые находились в 53 бумажных конвертах. По словам заявителя, похищенные деньги ему передали жители Каракола, чтобы передать знакомым в Бишкеке.

Данное заявление было зарегистрировано в ЕРП ОВД Тонского района и было возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") уголовного кодекса. Учитывая тяжесть совершенного преступления и проведения качественного расследования, уголовное дело было передано в производство следственной службы УВД Иссык-Кульской области. В целях оперативного раскрытия кражи в особо крупном размере была создана следственно-оперативная группа из числа наиболее подготовленных, с многолетним стажем по раскрытию подобных преступлений сотрудников областной милиции.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции был выдвинут ряд версий и были опрошены многочисленные свидетели по данному делу. В результате проведенных качественных и следственно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении кражи денежных средств в особо крупном размере. Ими оказались 19-летние В.И. и Ю.Р., уроженцы Каракола. Третий подозреваемый, 27-летний житель Каракола, депутат городского кенеша К.М., объявлен в межгосударственный розыск.

По словам задержанных, они ранее работали грузчиками на автобусах и знали, что на данном автобусе иногда в потайном сейфе перевозят денежные средства, которые передают предприниматели Каракола для приобретения товаров в Бишкеке. В результате у В.И. и Ю.Р. созрел план совершить кражу денежных средств, и они предложили задуманное осуществить и депутату городского кенеша К.М., который также согласился.

Следственной службой УВД Иссык-Кульской области в рамках расследования уголовного дела материальный ущерб потерпевшим был полностью восстановлен. Решением Каракольского городского суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечение виде ареста на время проведения следствия. Также милиция обращается тем гражданам, кто владеет информацией о месте нахождении разыскиваемого 27-летнего К.М., обратиться по телефонам: 0703937656, 0556898966, (03922) 5-45-50 или 102. Ведется следствие.