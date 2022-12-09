ОРВИ и грипп берут реванш

В Кыргызстане фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора отметили, что количество заболевших растет во всех возрастных группах, однако больше всего среди детей.

Эпидемиологи рассказали, что в предыдущие годы доминирующая позиция по заболеваемости была за COVID–19. Однако сегодня перевес произошел в сторону ОРВИ и гриппа. По словам экспертов, грипп берет реванш за прошлые годы, когда господствовал коронавирус. Это связано с отменой ограничительных мер и снижением иммунитета после нескольких лет пандемии. Примечательно, что зафиксированные в 2022 году варианты этой инфекции отличаются от тех, которые были в прошлых эпидемиологических сезонах. В частности, большую долю составляет штамм свиного гриппа A (H1N1). И в мэрии столицы, и в Центре госсанэпиднадзора подчеркнули, что держат на контроле складывающуюся ситуацию. ЦСМ Бишкека работают даже в выходные дни - с 8 утра до 18 часов в будние дни и в субботу, с 8 до 14 часов - в воскресенье.

Увеличилось и число обращающихся за медицинской помощью в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Национальный центр охраны материнства и детства. Как заверили в мэрии Бишкека, все ЦСМ обеспечены необходимым для оказания помощи пациентам с ОРВИ и гриппом.

Медики предупреждают, что свиной грипп, который активно распространялся в 2009 году, до сих пор представляет значительную угрозу для населения. В особой группе риска находятся пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями. Поэтому своевременная вакцинация поможет избежать тяжелых осложнений. Медики считают, что, как и при короне раньше, нужен коллективный иммунитет.

Как отмечают врачи, увеличение количества заболевших ОРВИ и гриппом - стандартная ситуация в этот период. Просто за время пандемии коронавируса все забыли об этом. В предыдущие пандемийные годы количество пациентов с гриппом и ОРВИ существенно снизилось из–за обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. В 2022 году показатели заболеваемости вернулись. Два года мы почти не сталкивались с вирусом гриппа. Люди вакцинировались от ковида, появлялись антитела, включался иммунный ответ, организму было легче справиться, даже если в него попадал и другой вирус. Поэтому фона для гриппа и ОРВИ не было. Сейчас началась повторная его атака, а населению приходится заново с ним бороться и формировать иммунитет, который за два года успел сойти на нет.

Вторая причина распространения заболеваний - увеличение социальных контактов. Более двух лет люди были разобщены, многое происходило дистанционно. Сейчас снова в коллективах. Дети страдают от гриппа и ОРВИ сильнее, потому что чаще находятся в коллективе.

Судя по допандемийным временам, наибольший подъем заболеваемости наблюдался в более холодном январе. Но если в ближайшее время наступит похолодание, как обещают синоптики, ситуация с гриппом и ОРВИ станет еще хуже.

Основная мера профилактики - вакцинация. Также людям стоит пользоваться масками в общественных местах, чаще мыть руки и проветривать помещения, а при первых признаках простуды - оставаться дома. Врачи предупреждают, что нельзя сравнивать по степени опасности коронавирус и грипп. Люди, напуганные дельтой, считают, что грипп, дескать, менее опасен, и его можно перенести на ногах. Но, как сказала постоянный консультант нашей рубрики "Клинический диагноз", врач Светлана Молдалиева, и одно, и другое одинаково опасно. Ковид может вызывать пневмонию и дать осложнения на легкие, ОРВИ дает осложнения на сердце. При этом перенесенный ранее коронавирус может осложнить течение гриппа.

Сейчас, надо полагать, одновременно протекают три разных вида инфекции - ковидная, гриппозная и ОРВИ И, конечно, с большим трудом верится, что в стране всего 19 заболевших коронавирусом. Это, скорее всего те, кто без госпитализации может и не выжить. А что касается информации о количестве заболевших гриппом и ОРВИ, то ее не считают нужным сообщать. Но это не значит, что их нет. Хотя именно такая достоверная информация могла бы подстегнуть жителей сделать прививку против гриппа, о чем сами врачи твердят.