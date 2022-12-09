Шавкат Мирзиёев помиловал 402 человек

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 7 декабря указ о помиловании 402 человек, "отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

Указ приурочен к 30-летию принятия Конституции страны, день которой ежегодно отмечается 8 декабря.

Из числа помилованных 128 человек освобождаются от наказания полностью, 201 – освобождается от отбывания наказания условно-досрочно, еще 15 гражданам наказание смягчат, передает ИА "Фергана".

"Одним словом, освобождаются из учреждений по исполнению наказания 223 лица, а также 121 лицо снимается с учета органов пробации. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 58 лиц", - сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Среди помилованных - 17 иностранцев, 26 мужчин старше 60 лет, 63 женщины, 19 осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций.

"В рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе", - говорится в комментарии к указу.

Таким образом, в 2022 году президент Узбекистана помиловал в общей сложности более 600 человек: соответствующие указы издавались в январе, марте и апреле.

Всего с 2017 года, после прихода к власти Шавката Мирзиёева, было подписано 22 указа о помиловании, они коснулись 5957 человек.