Муратбек Бегалиев: Не представляю свою жизнь без музыки (видео)

Гость нашей студии - известный композитор, педагог, основатель и ректор Кыргызской Национальной консерватории, народный артист КР - Муратбек Бегалиев. Недавно музыкант получил почетный орден искусств и литературы Франции, который вручают деятелем мира, внесших значимый вклад в искусство и культуру.

Муратбек Акимович в интервью изданию vb.kg рассказал много чего интересного, например, как он в качестве приза на конкурсе получил возможность пройти стажировку в двух городах Европы: в Париже и Кельне, а также как подружился с Чингизом Айтматовым и как они в тандеме сотворили песню "Ыссык-Колум". После стажировки в Европе организация "Меридиан" предложила ему поехать в Америку и даже предложили дом на берегу океана, обещав создать все условия для развития творчества. Композитор уже подписал контракт, но... Более подробно об этом и другом смотрите в нашем видео:

"В 1990 году для меня открылась дверь в мир. До развала Советского Союза я находился в Москве, где окончил консерваторию, а потом аспирантуру. В 1986 году состоялась моя первая поездка за границу, в Кубу. В то время было трудно выехать за рубеж. Мы участвовали в музыкальных конкурсах, где я занимал призовые места. В 1988 году состоялся конкурс среди молодых композиторов Советского Союза, где я получил Гран-при в виде денежной премии, но на руки их не выдавали, а перечисляли в европейские консерватории, где можно было пройти стажировку.

В то время главой ЮНЕСКО в Советском Союзе была Роза Отунбаева. Я об этом не знал, и когда приехал в офис организации, то Роза Исаковна познакомила меня со многим именитыми людьми ЮНЕСКО. Она написала письмо, благодаря которому французы помогли мне во время стажировки организовывать концерты. Так я вместе с другими композиторами мира концертировал по Парижу и по разным частям Франции", - рассказал Муратбек Бегалиев.