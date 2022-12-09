По республике прошли шествия, призванные остановить насилие над женщинами

В рамках 16-дневной акции против насилия в отношении женщин и девочек "Объединим усилия", которая проходит под лозунгом "Коркпо! Токтот! Жаша!", организованная Министерством труда, социального обеспечения и миграции, по всей республике проходят акции, мероприятия призванные обратить внимание общества на проблему насилия в семье против детей и женщин.

Митинги, шествия, круглые столы состоялись во всех районах 7 областей страны, в мероприятиях принимают участие представители администрации областей, айылных аймаков, правоохранительных органов, гражданского общества.