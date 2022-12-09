Скончался ректор университета культуры и искусств Мамашарип Чотонов

Скончался ректор Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой Мамашарип Чотонов.

По данным Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Мамашарип Чотонов скончался после болезни.

Чотонов был избран ректором в апреле 2014 года.

Мамашарип Чотонов родился 9 апреля 1968 года в селе Кызыл-Жар Ошской области. Педагогическую деятельность начал в 2004 году с должности преподавателя института искусств имени Бейшеналиевой. С 2012 года являлся деканом факультета "оркестрово-хоровое дирижирование". Был доктором экономических наук, профессором.