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В школе № 4 сегодня искали взрывчатку. Не нашли! Учебный процесс продолжен

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в бишкекской школе-гимназии гуманитарно-правового направления № 4 искали взрывчатку. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В 7 часов 49 минут утра на электронную почту учебного заведения поступило письмо. В нем сообщалось о том, что в здании заложена взрывчатка.

В оперативном порядке руководство школы уведомило правоохранительные органы. О факте сообщили и в другие соответствующие органы. Детей и коллектив школы быстро эвакуировали. Здание оцепили для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Проверка завершена. Никаких взрывчатых веществ не найдено. Учебный процесс в школе возобновлен.


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URL: https://www.vb.kg/425223
Теги:
школа
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