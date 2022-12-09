Возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества

За хищение имущества предприятия на заведующего склада возбуждено уголовное дело, и государству возмещен ущерб в размере 1,06 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, при проведении проверки муниципального предприятия "Универсал" при мэрии города Кара-Балта выявлены факты присвоения или растраты вверенного имущества заведующим склада указанного предприятия С.Ш. (электротовары, металлы и др.) в период с 2021 по июнь 2022 года, тем самым он причинил ущерб государству на общую сумму 1 млн. 60 тыс. 648 сомов.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР.

В ходе следствия причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме, по результатам расследования бывшему заведующему склада Ш.С. предъявлено обвинение, и уголовное дело направлено в Жайылский районный суд для рассмотрения.

В настоящее время дело находится на стадии рассмотрения в суде.