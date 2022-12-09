Информация о бомбах в школах Бишкека не соответствует действительности

Сообщения о якобы заложенных в школах города Бишкека бомбах не соответствуют действительности. Об этом vb.kg сообщили в ГУВД города Бишкека.

По данным пресс-службы, сегодня, 9 декабря, в 8 часов 25 минут утра в службу "102" ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что на электронную почту школы-гимназии № 4 гуманитарно-правового направления пришло анонимное письмо о якобы заложенной бомбе.

По данному факту на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района Бишкека и руководство районного подразделения. По приезде сотрудниками милиции территория школы была оцеплена. Ученики и сотрудники школы были эвакуированы.

Ранее ГУВД Бишкека направляло в мэрию Бишкека письмо в связи с проведением Высшего Евразийского экономического совета 9 и 10 декабря текущего года и просило сократить во всех бишкекских школах и лицеях количество уроков. В настоящее время ученики столичных школ распущены по домам.