Погода
$ 84.62 - 85.62
€ 89.72 - 90.72

В Узбекистане официально вводятся веерные отключения электричества

293  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане официально вводятся веерные отключения электричества продолжительностью не более двух часов, сообщают СМИ со ссылкой на заявление заместителя начальника главного управления акционерного общества "Худудий электр тармоклари" Улугбека Хакимова.

"Сегодня за счет понижения температуры воздуха в республике снизился объем добычи газа и, как следствие, объем выработки электричества на электростанциях. В сложившейся ситуации нам дано поручение экономить поставляемую электроэнергию и в качестве ограничения ввести веерное отключение продолжительностью не более двух часов. Для этого сформирована оперативная группа. С целью сокращения недовольства потребителей наши работники переведены в режим 24-часовой работы для сокращения по мере возможности продолжительности отключений", – отметил он в интервью Уза.

Хакимов добавил, что "электроэнергетическая система Узбекистана совершенна, но качество ее работы зависит от множества факторов, слаженной деятельности ряда сфер. Например, таких, как добыча газа и его поставка на станции, переработка газа в пар и преобразование в электроэнергию, передача выработанной электроэнергии на большие расстояния, обеспечение электроэнергией потребителей".

Накануне стало известно, что премьер-министр и специально созданная правительственная рабочая группа займутся решением проблем с обеспечением населения газом и электричеством.

Напомним, что в Узбекистане утвержден ряд мер по стабилизации ситуации с электро- и газоснабжением населения. Власти намерены ускорить переговоры по импорту газа, а госорганам поручено перевести автомобили с газа на бензин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425230
Теги:
Узбекистан, веерные отключения
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  