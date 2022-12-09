В Узбекистане официально вводятся веерные отключения электричества продолжительностью не более двух часов, сообщают СМИ со ссылкой на заявление заместителя начальника главного управления акционерного общества "Худудий электр тармоклари" Улугбека Хакимова.

"Сегодня за счет понижения температуры воздуха в республике снизился объем добычи газа и, как следствие, объем выработки электричества на электростанциях. В сложившейся ситуации нам дано поручение экономить поставляемую электроэнергию и в качестве ограничения ввести веерное отключение продолжительностью не более двух часов. Для этого сформирована оперативная группа. С целью сокращения недовольства потребителей наши работники переведены в режим 24-часовой работы для сокращения по мере возможности продолжительности отключений", – отметил он в интервью Уза.

Хакимов добавил, что "электроэнергетическая система Узбекистана совершенна, но качество ее работы зависит от множества факторов, слаженной деятельности ряда сфер. Например, таких, как добыча газа и его поставка на станции, переработка газа в пар и преобразование в электроэнергию, передача выработанной электроэнергии на большие расстояния, обеспечение электроэнергией потребителей".

Накануне стало известно, что премьер-министр и специально созданная правительственная рабочая группа займутся решением проблем с обеспечением населения газом и электричеством.

Напомним, что в Узбекистане утвержден ряд мер по стабилизации ситуации с электро- и газоснабжением населения. Власти намерены ускорить переговоры по импорту газа, а госорганам поручено перевести автомобили с газа на бензин.