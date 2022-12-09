В Москве горит МЕГА, часть здания обрушилась

В МЕГА Химки загорелся гипермаркет OBI, из-за чего заполыхал весь торговый центр. Как сообщает МЧС РФ, изначально площадь пожара составляла 7 тысяч квадратных метров. На момент публикации она увеличилась до 17 тысяч.

"На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств. В готовность приведена авиация МЧС России. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении МЧС.

В крыле, где начался пожар, находились мебель и деревянные сооружения. Далее огонь охватил всю площадь супермаркета, начались взрывы газовых баллонов и банок с краской.

Экстренные службы сообщают, что в гипермаркете OBI произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров.

"Тушение осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой, - сообщает МЧС. - Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь.

В экстренных службах РИА Новости рассказали, что в качестве основной версии пожара рассматривается поджог. По другой версии, возгорание могло появиться из-за короткого замыкания".

Источник: ngs24