В Караколе и Чолпон-Ате у 18147 абонентов установлены умные счетчики

В городах Караколе и Чолпон-Ате у 18 147 абонентов установлены "умные счетчики". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. По ее данным, проект реализован совместно с Европейским банком развития и реконструкции.

Кроме того, с начала 2022 года произведен монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) взамен неизолированных алюминиевых проводов протяженностью 61 километр.

Всего по проекту будут заменены воздушные линии 0,4 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП) общей протяженностью порядка 360 км и установлено 36 тыс. единиц приборов учета АСКУЭ. Реализация проекта завершится в 2024 году.

Также в целях повышения обслуживания абонентов с ноября 2022 года на Иссык-Кульском предприятии электрических сетей устанавливается "биллинговая система", которая в будущем после интеграции с АСКУЭ системами сможет отключать и подключать "умные счетчики", и система приема оплаты за электроэнергию будет в онлайн-режиме.