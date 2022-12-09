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В КР обсудили реализацию оформления электронных паспортов на автомобили

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- Бакыт Басарбек
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В Министерстве экономики и коммерции КР состоялась встреча заместителя министра Чингиза Макешова с членом Коллегии по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктором Назаренко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, на встрече присутствовали замминистра внутренних дел КР Эркебек Аширходжаев, замминистра цифрового развития КР Сергей Слесарев, замруководителя ГУ "Унаа" МВД КР Бактыбек Шералиев, начальник управления техрегулирования и метрологии МЭК КР Бакыт Шабданов.

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы о ходе реализации "Соглашения о введении единых форм паспорта транспортных средств (шасси транспортного средства) самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов" от 15 августа 2014 г., уточнение позиции для дальнейшего продвижения вопроса реализации вышеуказанного соглашения по направлению работ:

- об обеспечении доработки систем электронных паспортов национального оператора КР и о взаимодействии с администратором по вопросам реализации вышеуказанного соглашения;

- о заключении соглашения национального оператора КР по информационному взаимодействию с администратором и с другими национальными операторами государств-членов ЕАЭС при реализации соглашения".


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URL: https://www.vb.kg/425237
Теги:
Минэкономики, паспорт, Кыргызстан, автомобили
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