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Минсельхоз ответил на высказывание депутата Русланбека Жакышова

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- Бермет Таалайбекова
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Министерство сельского хозяйства КР распространило заявление в связи с высказыванием депутата Жогоку Кенеша Русланбека Жакышова: "В Минсельхозе работают 11 тыс. сотрудников, больше чем служат в армии Кыргызстана".

"В настоящее время в соответствии с Постановлением кабинета министров "О предельной штатной численности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и иных государственных органов КР, в том числе технического и обслуживающего персонала" от 15 ноября 2021 года № 264, предельная штатная численность Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики составляет в количестве 9069 единиц, из них штатная численность центрального аппарата министерства составляет 98 штатных единиц, что составляет 1% от общей предельной численности всех подведомственных и территориальных подразделений.

В соответствии с Постановлением правительства КР "Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры правительства КР и реформой органов исполнительной власти Кыргызстана" от 12 февраля 2021 года № 38 в состав министерства были присоединены следующие государственные организации:

1. Служба водных ресурсов со штатными единицами 4848;

2. Служба земельных ресурсов со штатными единицами 465;

3. Лесная служба со штатными единицами 1496;

4. Ветеринарная служба со штатными единицами 1277;

5. Служба по земельному и водному надзору 103.

В результате реорганизации путем укрупнения структуры министерства увеличена его общая предельная штатная численность на 8189.

До реорганизации штатная численность министерства с семью департаментами и 40 районными управлениями аграрного развития составляла 880 штатных единиц", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/425238
Теги:
Минсельхоз, армия, Кыргызстан, Депутат
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