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Впервые за три года лидеры стран ЕАЭС собрались в очном формате

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- Назгуль Абдыразакова
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"Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках Союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками", - подчеркнул в своем приветственном слове председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент Садыр Жапаров на заседании ВЕЭС. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, открывая заседание, Садыр Жапаров приветствовал лидеров стран, отметив, что за последние 3 года участникам впервые удалось собраться в очном формате, который представляется наиболее эффективным и продуктивным.

Пользуясь случаем, он вновь поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, отметив, что выборы главы Казахстана продемонстрировали полное доверие и поддержку народа.

Обращаясь к главам государств, президент подчеркнул, что сегодняшнее заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса, а также наблюдается большая нагрузка на экономики государств-членов Евразийского экономического союза.

Он подчеркнул, что в этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от глав государств для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами.

Отметив, что на повестке заседания стоят важные и актуальные для союза вопросы, президент Садыр Жапаров пожелал всем участникам плодотворной работы.


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URL: https://www.vb.kg/425246
Теги:
президент, ЕАЭС, Бишкек, Садыр Жапаров
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