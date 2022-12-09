Посол ЕС высоко оценила автоматизированную систему "Санарип Аймак"

Посол Европейского союза в Кыргызстане Мэрилин Йосефсон совместно с представителями Министерства цифрового развития КР на прошлой неделе посетили центр электронного взаимодействия "Тундук". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в числе делегатов также были руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС Ханс Фарнхаммер, постоянный советник проекта по двустороннему сотрудничеству eGA Эстония Тынис Мяэ, а также сотрудники Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления.

Визит состоялся в рамках совместной деятельности ЕС и главного цифрового ведомства страны по внедрению автоматизированной информационной системы "Санарип Аймак". "Мы все наблюдаем заметное улучшение электронного правительства в стране. Согласно Глобальному исследованию электронного правительства 2022 года, Кыргызстан занял 81-е место по сравнению с 83-м в 2020 году и 91-м в 2018 году. Мы ценим, что Кыргызстан прилагает усилия по улучшению своего международного рейтинга", - отметила Мэрилин Йосефсон.

В свою очередь заместитель министра цифрового развития КР Индира Шаршенова заявила, что цифровизация для республики - это не просто результат перевода документооборота в электронный формат, а глубинный процесс трансформации модели государственного управления, взаимодействия государства с гражданами и бизнесом, функционирования общества за счет внедрения цифровых технологий. "Хотелось бы отметить, что Европейский союз является важным партнером, и мы высоко ценим, что европейская сторона определяет сферу цифровизации как приоритетное направление взаимовыгодного сотрудничества", - добавила замминистра.

Напомним, что Европейский союз поддерживает цифровую трансформацию в Кыргызстане с 2020 года для обеспечения равного доступа к государственным услугам и снижения рисков цифрового разрыва.

В завершение встречи директор госучреждения "Тундук" Чынгыз Аманатов продемонстрировал гостям принцип работы системы предоставления электронных услуг через портал "Тундук".

Стоит отметить, что благодаря единой системе "Санарип Аймак" у госорганов появилась возможность взаимодействовать друг с другом внутри системы. Кроме того, жители всех регионов страны также могут взаимодействовать с представителями государства и получать муниципальные услуги в электронном формате. Что существенно повышает качество обслуживания населения.