Сотрудники ГКНБ задержали автомобили без номеров и документов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью УГКНБ КР по Баткенской области задержаны автотранспортные средства марки Lexus GX 470 и Opel Astra без государственных номеров и документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По показаниям водителей Lexus GX 470 и Opel Astra, автомашины были получены у граждан соседнего государства из-за денежного долга.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЖУИ по подозрению в контрабандном ввозе автотранспортных средств.

В настоящий момент рассмотрение материалов продолжается".