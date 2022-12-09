Выступление Садыра Жапарова на заседании ВЕЭС в расширенном формате

Председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании ВЕЭС в расширенном формате в г. Бишкек выступил со вступительным словом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства в своей речи отметил:

Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета,

Уважаемый Абдулла Нигматович,

Уважаемый Сергей Николаевич,

Уважаемые участники заседания,

от имени кыргызского народа и себя лично приветствую вас на гостеприимной кыргызской земле. Мы очень рады видеть лидеров братских стран на родине небесных гор Ала-Тоо.

Добро пожаловать в Кыргызскую Республику!

Дорогие друзья!

Прежде всего хочу выразить вам слова благодарности за личное участие в заседании Высшего Совета и многогранную поддержку, которую мы получаем с начал текущего года в рамках кыргызского председательства в органах Союза.

Сегодня мы в очередной раз собрались для обсуждения актуальных вопросов на евразийском пространстве. Мне вдвойне приятно, что наша встреча проходит в очном формате на кыргызской земле.

В ходе сегодняшнего заключительного заседания Высшего Евразийского экономического совета мы подводим итоги уходящего года, обсуждаем стратегически важные для дальнейшего развития нашего Союза вопросы.

Ситуация в государствах-членах ЕАЭС характеризуется относительной макроэкономической устойчивостью.

Достижение макроэкономической стабильности стало возможным благодаря принятию совместных мер по обеспечению экономической устойчивости.

Нам необходимо продолжить эту совместную работу по обеспечению нашего экономического процветания, определить новые меры и механизмы для выхода на опережающее развитие.

Уважаемые коллеги!

В результате совместных скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности стран Союза весной этого года нам удалось избежать дефицита продовольствия.

Важным шагом, предпринятым нами для удержания общей финансовой устойчивости, стали совместные меры по увеличению расчетов в национальных валютах при осуществлении взаимной торговли между нашими странами.

Так, рост взаимной торговли Кыргызской Республики со странами Союза увеличился за три квартала текущего года на тридцать процентов, а экспорт в страны Союза вырос более чем на сорок процентов.

Поступательное движение в этом направлении позволило перевести более чем семьдесят пять процентов взаимных расчетов на национальные валюты, а также обеспечить выход на валютные торговые площадки России.

Считаем, что в перспективе это позволит не только диверсифицировать наши валютные портфели, но и сократить давление импортируемой инфляции.

Кроме того, в обозримом будущем нам необходимо разработать институциональный механизм для квалифицированной разработки приоритетных кооперационных проектов и их равномерного нанесения на карту всей территории Союза.

Весомым вкладом в развитие этого направления сотрудничества и интеграции стало решение о создании Евразийской перестраховочной организации.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что старта практической деятельности данной структуры бизнесмены наших стран ждут с нетерпением.

В условиях торгово-экономической и финансовой волатильности в году нами были приняты более пятидесяти мер и решений, направленных на поддержку бизнеса в сферах таможенно-тарифного регулирования, внутреннего рынка и кооперации, финансовых и валютных рынков, международного экономического сотрудничества, обеспечение устойчивости экономик государств-членов и обеспечение продовольственной безопасности.

Также были подготовлены предложения и рекомендации, которые будут способствовать формированию благоприятной конкурентной среды для развития предпринимательства, раскрытия потенциала малого и среднего бизнеса, общего биржевого рынка товаров в рамках Союза, созданию в государствах-членах системы референтных лабораторий, применению "регулятивных песочниц" при реализации цифровых проектов Союза, активизации развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества и развитию экспорта.

Уважаемые коллеги!

Текущий год для нашего Союза был весьма насыщенным на мероприятия международного характера.

В мае этого года мы успешно провели Первый Евразийский экономический форум, в работе которого приняли участие более двух тысяч человек - представителей международных институтов развития, международных организаций, бизнеса из более чем двадцати пяти государств-партнеров.

В августе текущего года на берегу озера Иссык-Куль мы провели Первый Молодежный форум СНГ и ЕАЭС "Келечек - Будущее".

Форум объединил более двухсот делегатов из числа молодых предпринимателей, государственных служащих, дипломатов и студентов из стран Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и более 15 государств-партнеров.

Проведение Молодежного форума заложило хорошую основу для распространения идеологии евразийской интеграции, концептуального донесения целей Союза в умы молодого поколения, которое в перспективе выступит локомотивом продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Убежден, что ЕАЭС может многое сделать в укреплении гуманитарных связей между нашими странами. Наши народы тесно связаны общей историей, культурой, ценностями.

Думаю, что настало время для раскрытия потенциала в этой важной сфере.

Уважаемые главы государств!

В этом году мы продолжили активно развивать международный трек Евразийского экономического союза и расширять торговые отношения с нашими давними партнерами.

Вступил в силу протокол, ведущий к образованию зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран.

Начат процесс переговоров с Республикой Индонезия о заключении соглашения о зоне свободной торговли.

Поддержана инициатива о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о создании зоны свободной торговли.

Меня очень радует, что география интереса к деятельности нашего Союза расширяется. Расцениваю это в качестве наглядного показателя признания ЕАЭС, как динамично развивающейся организации в мировой экономической архитектуре.

В условиях смещения глобального полюса финансово-экономической концентрации в Азию, нам следует продолжить уделять приоритетное внимание именно этому региону.

Отрадно, что сегодня мы утвердим основные направления международной деятельности на 2023 год, в котором отражены ключевые векторы и практические приоритеты международной деятельности Союза в будущем году.

Уважаемые коллеги,

повестка нашего Союза обширна и в полной мере отвечает реалиям современного времени.

В октябре этого года принят Первый пакет мероприятий по сотрудничеству государств-членов в рамках климатической повестки. В рамках реализации этой Дорожной карты планируется формирование Банка климатических технологий и цифровых инициатив, а также разработка национальных, межгосударственных стандартов в сфере низкоуглеродных технологий.

Кроме того, принято решение о запуске пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза.

В настоящее время завершается тестирование проекта и планируется начать проведение пилота по использованию навигационных пломб не только в отношении импортируемых товаров из третьих стран, но и в отношении товаров, перемещаемых во взаимной торговле.

Уверен, что использование таких инструментов и механизмов снимет озабоченности государственных органов стран Союза по вопросам нелегального товарооборота при осуществлении взаимной и внешней торговли.

Хочу отметить большую работу по либерализации рынка услуг.

При работе над либерализацией рынка услуг необходимо проработать сокращение необоснованных лицензионных и разрешительных требований для нашего бизнеса.

Уважаемые члены Высшего совета,

хочу отдельно отметить высокий уровень отдачи и работы всех органов Союза, в том числе по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до две тысячи двадцать пятого года.

Многие из приоритетов и инициатив, обозначенных в моем обращении в рамках председательства в начале этого года, получили хороший старт к развитию и, я надеюсь, будут успешно продолжены в будущем.

Уверен, что при нашей твердой приверженности Евразийской интеграции, едином стремлении облегчить жизнь наших граждан, мы достигнем новых горизонтов в деле обеспечения беспрепятственного перемещения товаров, услуг, капитала и людей.

Хочу поблагодарить комиссию и правительства государств-членов за слаженную и целенаправленную работу по широкому спектру повестки Союза.

В завершение года председательства Кыргызской Республики в органах Евразийского экономического союза хочу пожелать Российской Федерации, перенимающей эстафету председательства, успехов в ответственной миссии по развитию интеграции, продвижению Евразийского экономического союза в мировой экономике.

Пользуясь случаем, хочу пожелать братской российской стороне успешного председательства в органах Союза в будущем году и выразить готовность кыргызской стороны оказывать всестороннее содействие для этой ответственной деятельности.

Благодарю за внимание!".