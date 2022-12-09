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Садыр Жапаров озвучил итоги заседания ВЕЭС

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- Бакыт Басарбек
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Председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сделал заявление для средств массовой информации по итогам заседания ВЕЭС, состоявшемся в г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении глава государства отметил:

"Уважаемые дамы и господа,

сегодня в Бишкеке состоялось итоговое в текущем году заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Нам все-таки удалось собраться в очном формате за последние 3 года с целью обсуждения актуальных вопросов Союза.

По итогам заседания мы приняли ряд важных решений.

Если остановиться коротко, то мы заложили основу для финансирования промышленной кооперации, поручили разработать соответствующие акты Союза.

Мы утвердили основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на следующий год, а также приняли решение о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении торгового соглашения.

Хочу отметить, что проведена работа по упрощению налогового администрирования и облегчению ведения бизнеса в области оказания электронных услуг.

Сегодня мы подписали протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

В рамках Союза уделяется особое внимание вопросам устранения препятствий на внутреннем рынке Союза. Мы сегодня подробно обсудили данный вопрос и договорились усилить работу в этом направлении.

Кроме того, утвержден ряд документов, регламентирующих деятельность нашего Союза.

Уверен, что принятые решения внесут существенный вклад в укрепление евразийской интеграции в весьма непростых условиях.

Председательство в органах Союза в следующем году перейдет к Российской Федерации. Желаю российской стороне больших успехов в этой ответственной миссии".


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URL: https://www.vb.kg/425260
Теги:
Садыр Жапаров, ЕАЭС, Кыргызстан
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