Работы венгерского этнографа переведены на русский и кыргызский языки

Работы венгерского этнографа Дьердя Алмаши переведены на русский и кыргызский языки. Об этом сообщает госучреждение Национальная академия "Манас".

По его данным, они были опубликованы под названием "Письма и фотографии из сердца Азии".

Научно-популярное издание предназначено как для учёных, так и для широкого круга читателей и является первой публикацией дневниковых писем Дьёрдья Алмаши, написанных своей жене Илоне Питтони во время его второй поездки в кыргызские земли в 1906 году. Книга иллюстрирована собственными фотографиями учёного, сделанными во время экспедиции.

Значимый источник был написан на немецком языке и переведен на венгерский внучкой Алмаши Зитой Дьёрмёреи.

Составители и соавторы книги Давид Шомфаи Кара и Иштван Шанта дополнили ее статьями, написанными об их исследованиях и полевых работах по следам Алмаши.

В книге также обсуждается отдельные персонажи экспедиции Алмаши, такие как его друг Аким Куценко, директор местной туземной школы, и один из его учеников Турган Бердике, который позже отправился с ученым в Венгрию, чтобы помочь Алмаши перевести отрывки из эпоса "Манас".

Дьёрдь Алмаши является зачинателем изучения эпоса "Манас" из числа европейских ученых-востоковедов.