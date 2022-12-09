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Работы венгерского этнографа переведены на русский и кыргызский языки

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- Назгуль Абдыразакова
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Работы венгерского этнографа Дьердя Алмаши переведены на русский и кыргызский языки. Об этом сообщает госучреждение Национальная академия "Манас".

По его данным, они были опубликованы под названием "Письма и фотографии из сердца Азии".

Научно-популярное издание предназначено как для учёных, так и для широкого круга читателей и является первой публикацией дневниковых писем Дьёрдья Алмаши, написанных своей жене Илоне Питтони во время его второй поездки в кыргызские земли в 1906 году. Книга иллюстрирована собственными фотографиями учёного, сделанными во время экспедиции.

Значимый источник был написан на немецком языке и переведен на венгерский внучкой Алмаши Зитой Дьёрмёреи.

Составители и соавторы книги Давид Шомфаи Кара и Иштван Шанта дополнили ее статьями, написанными об их исследованиях и полевых работах по следам Алмаши.

В книге также обсуждается отдельные персонажи экспедиции Алмаши, такие как его друг Аким Куценко, директор местной туземной школы, и один из его учеников Турган Бердике, который позже отправился с ученым в Венгрию, чтобы помочь Алмаши перевести отрывки из эпоса "Манас".

Дьёрдь Алмаши является зачинателем изучения эпоса "Манас" из числа европейских ученых-востоковедов.


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URL: https://www.vb.kg/425261
Теги:
книги, Венгрия, Кыргызгаз
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