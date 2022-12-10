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Для бишкеских школьниц провели мастер-класс по самообороне

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- Бакыт Басарбек
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В рамках объявленной акции "16-дневный активизм против гендерного насилия", в целях организации обучения девочек приемам самообороны, на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени Р. Санатбаева прошли занятия для девочек – учащихся старших классов школ Свердловского района.

Занятия направлены на ознакомление с ключевыми принципами самообороны, изучение основ движения для защиты себя и своих близких в случае опасности, проводятся под надзором тренеров по женской вольной борьбе и таэквандо.

На мероприятии приняли участие глава Свердловского района и заместитель мэра столицы Виктория Мозгачева".


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URL: https://www.vb.kg/425263
Теги:
мэрия, насилие, таэквондо, женщины
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