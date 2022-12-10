Бакыт Керимбеков стал абсолютным чемпионом Азии по пауэрлифтингу

В городе Дубай со 2 по 7 декабря 2022 года проходил чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу по версии IPF (Международная федерация пауэрлифтинга), в котором приняли участие 29 стран, в том числе и Кыргызстан.

На чемпионате участники были всех возрастных категорий: субъюниоры до 18 лет включительно, юниоры - 19-23 лет, открытая категория и мастера-ветераны М1 – 40-49 лет, М2 – 50-59 лет, М3 – 60-69 лет и М4 – свыше 70 лет.

В возрастной категории М3 (60-69 лет) до 105 кг Кыргызстан представлял 61-летний Керимбеков Бакыт, который завоевал звание чемпиона Азии в весовой категории до 105 кг с результатом в сумме 589 кг. А также стал абсолютным чемпионом Азии в своей возрастной категории. Все 9 подходов в приседании, жиме лежа и становой тяге выполнил безупречно без "баранок" ("в спорте – неудачный подход", - прим. ред.). Таким образом он установил 12 рекордов Азии:

Приседание один рекорд – 213 кг. Жим лежа в троеборье три рекорда - 156 кг, 160 кг и 165 кг. Становая тяга два рекорда - 206 кг и 211 кг. Сумма три рекорда - 568 кг, 584 кг и 589 кг. Отдельно жим лежа три рекорда - 156 кг, 160 кг и 165 кг.

Кыргызстан также представлял в весовой категории до 83 кг 56-летний Рахимов Алымбек, который стал чемпионом Азии с результатом в сумме 565 кг. В абсолютном первенстве в возрастной категории Мастер II (50-59 лет) он завоевал второе место. Его результаты: приседание – 200 кг, жим лежа – 145 кг, становая тяга - 220 кг и сумма – 565 кг.

Третьим участником чемпионата Азии был 23-летний юниор Токтоболотов Канатбек, который впервые участвовал на международном соревновании. С результатом в сумме 520 кг (190 кг, 120 кг и 210 кг) он занял шестое место в весовой категории до 66 кг.

Как признается Бакыт Керимбеков, на турнир они ездили за свой счет. "В этом году новый директор департамента спорта Шабданбаев на чемпионат Азии по классическому пауэрлифтингу утвердил финансирование, но из-за кровавых событий с Таджикистаном финансирование урезали", - сказал он.