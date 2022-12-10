В Узбекистане при установке солнечных панелей в своем доме дадут субсидию

В УЗбекистане для установки солнечных панелей в своём доме, граждане могут воспользоваться субсидией, выделяемой государством. Об этом в интервью СМИ заявил заместитель министра энергетики Узбекистана ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся энергоснабжения Шерзод Ходжаев

По его словам, в целях ускорения этого процесса, Министерством энергетики Узбекистана разработан специальный маркетплейс. Через energymarket.uz каждый гражданин может приобрести необходимый для себя товар, будь то солнечные панели или коллектор обогрева.