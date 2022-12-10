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В Узбекистане при установке солнечных панелей в своем доме дадут субсидию

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- Светлана Лаптева
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В УЗбекистане для установки солнечных панелей в своём доме, граждане могут воспользоваться субсидией, выделяемой государством. Об этом в интервью СМИ заявил заместитель министра энергетики Узбекистана ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся энергоснабжения Шерзод Ходжаев

По его словам, в целях ускорения этого процесса, Министерством энергетики Узбекистана разработан специальный маркетплейс. Через energymarket.uz каждый гражданин может приобрести необходимый для себя товар, будь то солнечные панели или коллектор обогрева.


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URL: https://www.vb.kg/425275
Теги:
Узбекистан, энергетика
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