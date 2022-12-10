В Кыргызстане прошли шествия, призванные остановить насилие над женщинами

В рамках 16 дневной акции против насилия в отношении женщин и девочек "Объединим усилия" который проходит под лозунгом "Коркпо! Токтот! Жаша!", организованный министерством труда, социального обеспечения и миграции по всей республике прошли акции, призванные обратить внимание общества к проблеме насилия в семье против детей и женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Митинги, шествия, круглые столы состоялись во всех районах 7 областей страны, на которых приняли участие представители администрации областей, айыл -аймаков, правоохранительных органов, гражданского общества.