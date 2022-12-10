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В Кыргызстане прошли шествия, призванные остановить насилие над женщинами

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- Бакыт Басарбек
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В рамках 16 дневной акции против насилия в отношении женщин и девочек "Объединим усилия" который проходит под лозунгом "Коркпо! Токтот! Жаша!", организованный министерством труда, социального обеспечения и миграции по всей республике прошли акции, призванные обратить внимание общества к проблеме насилия в семье против детей и женщин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Митинги, шествия, круглые столы состоялись во всех районах 7 областей страны, на которых приняли участие представители администрации областей, айыл -аймаков, правоохранительных органов, гражданского общества.


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URL: https://www.vb.kg/425278
Теги:
митинг, насилие, Кыргызстан
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