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Турция готова оказать поддержку для окончания конфликта в Украине

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В ходе состоявшихся в Стамбуле консультаций заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина и замглавы МИД Турции Седата Онала Анкара заявила о готовности оказать поддержку Москве и Киеву для скорейшего окончания конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте турецкого дипведомства.

В заявлении подчеркивается, что Турция считает необходимым завершение вооруженного конфликта и возвращение к переговорам для поиска справедливого и устойчивого решения. Для реализации этих целей страна готова оказать необходимую поддержку России и Украине.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Переговоры запланированы на 11 декабря.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/425283
Теги:
Россия, Турция, Украина
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