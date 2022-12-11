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В Оше прошло открытие тренировочного и мини-футбольного поля ФК "Алай"

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- Бакыт Басарбек
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В Ош состоялось открытие тренировочного и мини-футбольного поля ФК "Алай", которые войдут в комплекс по созданию здесь Футбольной академии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

"В мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, президент Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков, депутат городского кенеша Болот Баетов, председатель ассоциации футбола города Ош и Ошской области Тимур Абдуллаев, директор ФК "Алай" Улан Алымканов, тренера, футболисты.

Собравшиеся отметили, что с открытием тренировочного поля у основного и дублирующего составов ФК "Алай" улучшатся условия по проведению тренировок в течение всего года.

Отметим, что здесь проведена работа по улучшению инфраструктуры стадиона, в том числе отремонтированы подтрибунные помещения, открыты раздевалки и классы по обучению юных футболистов будущей академии. Кроме того, завершена работа по ремонту душевых комнат, впервые за долгий период проведена работа по ремонту торцевой части трибун с восточной и северной стороны, отремонтирован и введен в эксплуатацию медицинский кабинет, открыта прачечная.

В.Рыкулова от имени мэра города Ош Бакытбека Жетигенова поздравила всех с открытием данного объекта и отметила, что со стороны мэрии города Ош и муниципальных служб будет оказана вся необходимая помощь и поддержка по реализации намеченных планов для организации на базе ФК "Алай" футбольной Академии с целью отбора и воспитания в лучших традициях Клуба собственных звезд футбола, которыми можно было бы гордиться. Особо было подчеркнуто, что отдельным направлением данной работы является создание на базе футбольного клуба "Алай" женской футбольной команды, что также несомненно поднимет интерес к клубу.

В рамках мероприятия рассмотрены вопросы создания на данной территории тренажерного зала, площадки по воркауту, строительству третьего мини-футбольного поля, организации магазинов спортивной одежды и спортивного питания.

В целом в данном микрорайоне запланировано развитие спортивной инфраструктуры с целью создания здесь соответствующего спортивного городка, открытия футбольной академии на более чем 300 человек".


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URL: https://www.vb.kg/425284
Теги:
Ош, футбол
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