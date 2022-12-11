Молодежь Оша собралась на курултай "Кыргызстан - новое поколение"

Накануне, 10 декабря, в городе Ош прошел Общенациональный съезд молодежи "Кыргызстан - новое поколение". На него съехалось со всей страны 600 делегатов со всей страны. Среди них известные общественные деятели, активисты, депутаты.

"Целью курултая является поддержка молодых активистов и предпринимателей. Также мы хотели отвлечь молодежь от существующего общественного негатива и направить ее в более созидательное русло. Следующее мероприятие мы планируем провести в 2023 году в Таласе. Общенациональный съезд молодежи - площадка для обмена мнениями, получения информации, вовлечения в предпринимательскую деятельность, самореализации и повышения духовного потенциала", - сообщили VB.KG организаторы мероприятия.

Главным идеологом молодежного курултая "Кыргызстан - новое поколение" стал председатель движения "Центр молодежных инициатив" Аскар Алмаз уулу.