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Начнут налаживаться личные отношения. Гороскоп с 12 по 18 декабря

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На смену завышенным ожиданиям и переоценке сил, придут логика и рассудительность. В середине недели вера в чудо ещё может создать проблемы, толкая на безрассудные поступки, но с такими порывами удастся справиться. Сделав выводы из уроков прошлого, обратившись к давним знакомым, а также выстроив логическую цепочку рассуждений, удастся принять решения, которые приведут к успеху в делах, учёбе, финансах. Начнут налаживаться личные отношения.

Овен – советы, а в некоторых случаях критика давних знакомых помогут в преодолении нерешительности и сомнений, а также уберегут от участия в сомнительных начинаниях. Вернувшись к запланированным ранее встречам, поездкам и делам, вы сумеете многое завершить до наступления Нового года, и провести время в приятной компании. Неожиданно сложится разговор с руководством и влиятельными людьми. Решайте финансовые вопросы, оформляйте документы, не дожидаясь последних дней года.

Телец – радужные перспективы, которые рисуют различные знакомые, могут довольно быстро развеяться, но при этом изрядно опустошив вашу казну. Будьте реалистами и перестаньте верить в сказки и бесплатном сыре. Реальные доходы может принести привычная работа, а предложения руководства поможет получить небольшую, но гарантированную прибавку к доходам в преддверии Нового года. Неожиданные, но приятные известия придут издалека. Они ускорят продвижение дел, а также поспособствуют дальним поездкам.

Близнецы – доверяйте фактам и опирайтесь на достигнутые ранее договорённости, планы. Поддавшись уговорам, вы можете оказаться в неловком положении. Посредники подведут, а люди, сделавшие заманчивые предложения, достигнув своей цели могут таинственным образом исчезнуть из поля зрения. Намеченные поездки и запланированные встречи состоятся вовремя. Удастся получить дополнительные доходы, благодаря подсказкам собственной интуиции, что позволит более интересно провести новогодние праздники.

Рак – праздное общение может уводить от целей, мешать работе. Увлёкшись идеями поездок, сотрудничеством с людьми издалека, вы отодвинете намеченные дела на второй план, что в итоге принесёт немало разочарований и упущенные доходы. Завершив к намеченному сроку работу, вы пополните казну и со спокойным сердцем сможете откликнуться на неожиданные предложения друзей и деловых партнёров. Оказавшись вместе с ними на корпоративе, вы сможете и отдохнуть, и обсудить совместные планы на 2023 год.

Лев – предновогодняя эйфория может слишком рано вас накрыть, опустошая казну непрактичными покупкам и бесшабашными вечеринками. Повремените с крупными тратами, особенно не входившими в планы. Сосредоточьтесь на уже намеченных деловых встречах и мероприятиях. Вы сможете произвести впечатление и заполучить нужные контракты, одобрение ваших идей, а также зарекомендовать себя с лучшей стороны перед будущим спутником жизни. К неожиданным предложениям новой работы или повышении стоит отнестись серьёзно.

Дева – переливая из пустого в порожнее деловые партнёры и домочадцы будут тянуть время, не соглашаясь с вами, но и не отказываясь при обсуждении важных вопросов. Отложите разговоры с ними до лучших времён, доведите до ума начатую работу и домашние дела. Предстоят неожиданные важные поездки, встречи и общение с людьми издалека. Принимая полученные предложения, вы сможете включиться в важные проекты, которые продолжатся и в наступающем 2023 году.

Весы – занимаясь несколькими делами одновременно, да ещё и листая страницы соцсетей в смартфонах, вы рискуете допустить досадные ошибки, из-за чего работу придётся переделывать, исправлять документы, либо прерывать поездку и возвращаться обратно за забытой вещью. Предусмотрительность и собранность помогут провести нужные встречи, а после успеть на вечеринки и свидания. Освободившись от бесполезного информационного шума, вы сможете сконцентрировать внимание на важном, что позволит существенно пополнить казну и совершить выгодные покупки.

Скорпион – глаза будут разбегаться от разнообразия различных товаров в магазинах и новогодних ярмарках, а азарт могут вызывать предложения, связанные с лёгкими заработками. Будьте реалистами, за всем этим многообразием различных предложений, скидок, акций скрываются подвохи, что может привести к существенным переплатам. Совершайте покупки, придерживаясь уже составленного списка и у проверенных продавцов. Удачны и сделки с недвижимостью в уже готовых домах. Незапланированные поездки окажутся удачными, благодаря полезным знакомствам.

Стрелец – увлёкшись мечтами и беседами с домочадцами, вы можете не вовремя ответить на важное сообщение, либо опоздать на встречу. Постарайтесь принять участие в мероприятиях, на которые вас пригласят. Вас ожидает интересное времяпровождение и признание ваших достижений. Появится дополнительная работа, что позволит пополнить казну к новогодним праздникам и совершить хорошие приобретения. Решение кардинально сменить работу также пойдёт на пользу карьере, увеличив доходы.

Козерог – рассеянность может сыграть с вами злую шутку. Забыв о важном мероприятии, отправив сообщение не тому получателю или допустив ошибку в документах, вам придётся истратить немало времени и нервов на исправление просчётов. Делайте заметки, ставьте напоминания и не спешите, в этом случае вы не упустите главного. Удастся пополнить казну благодаря неординарным идеям, а также блеснуть на презентациях и прочих мероприятиях.

Водолей – поддавшись на уговоры людей из вашего окружения, вы ещё до наступления новогодних праздников можете оказаться без денег. Полученные советы и предложения можно взять себе на заметку, но при этом не спешите финансировать эти затеи и покупки. Отдохнув от информационного шума в спокойной домашней обстановке, вы сможете разобраться в полученной информации и проработать свой план по подготовке к новогодним праздникам, а также деловым инвестициям.

Рыбы – сами собой вопросы не решатся и закрывая глаза на них глаза, вы можете просчитаться. Последовав советам проверенным временем, надёжных людей, вы сумеете разрешить спорные вопросы, требующие участия руководства, получить документы в различных госорганах, укрепить позиции в карьере. Разобравшись с делами, принимайте активное участие в различных мероприятиях. Встречи, поездки, вечеринки, свидания создадут яркое предновогоднее настроение.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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